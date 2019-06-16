شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الصيف... اكتشاف ترياق للسعات قنديل البحر السامة والان مع التفاصيل

اكتشف باحثون ترياقاً لعلاج لسعات قنديل البحر الأسترالي، الذي يعد أحد أكثر الكائنات سمية على وجه الأرض.

وقال باحثون من جامعة سيدني في بيان اليوم الأربعاء، إن الترياق الجديد يحجب الأعراض بعد 15 دقيقة من اللسعات، وذلك بمساعدة أساليب التعديل الجيني.

ونُشر البحث الجديد في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" العلمية.

يشار إلى أن لقنديل البحر الأسترالي أهداب تقدر بحوالي 60 هدباً، كل منها مزود بملايين الكلابات المجهرية السامة، ويمكن أن ينمو طوله إلى ثلاثة أمتار.

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وتتسبب لسعة القنديل في موت معظم الخلايا في عضو بالجسم أو نسيج ما، فضلا عن الألم مبرح. وإذا كانت جرعة السم كبيرة بما يكفي، يؤدي إلى السكتة القلبية، أو حتى الموت في غضون دقائق.

ويحوي كل قنديل من هذا النوع سما يكفي لقتل أكثر من 60 شخصاً.

وذكرت الدراسة أن الترياق أظهر فعالية على خلايا بشرية خارج جسم الإنسان قبل اختباره بشكل فعال على الفئران.

ويأمل الباحثون تطبيقه على البشر.