تعاني من رائحة الفم الكريهة؟.. إليك هذه الحلول

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب رائحة الفم الكريهة الإحراج لكثير من الناس، ويعد سوء نظافة الفم من أهم أسبابها الشائعة، حيث يسمح ذلك بتراكم البكتيريا التي تقوم بدورها بإفراز السموم وتحليل بقايا الطعام العالقة بالفم وتحويلها إلى غازات ذات رائحة كريهة.

هذا فضلاً عن قصور الغدة الدرقية، والسكري وأمراض اللثة، وتسوس الأسنان، وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي، والتهاب الجيوب الأنفية والتي تسبب جميعها رائحة الفم غير المرغوب فيها.

ورغم أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من هذه الرائحة الكريهة، إلا أن الاهتمام بتناول بعض الأطعمة يعد الوسيلة الأسهل والأكثر فاعلية على الإطلاق، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

وتتلخص هذه الأطعمة في الآتي:

1- أوراق النعناع

يعد مضغ أوراق النعناع بديلا صحيا لمضغ العلكة، لأن النعناع يضفي الانتعاش لفمك ويخلصك من رائحته الكريهة إن وجدت.

2- الزنجبيل

بصرف النظر عن استخدامه لعلاج اضطرابات المعدة، يساعد مضغ الزنجبيل في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

3- التفاح

يعد التفاح من الأطعمة التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة، وذلك بفضل احتوائه على مادة البوليفينول الذي يمكن أن تنظف أسنانك وفمك بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى قتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

4- السبانخ

نظرا لأن الخضراوات الورقية الخضراء غنية بالبوليفينول، فإن السبانخ يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة حيث تساعد في تكسير مركبات الكبريت المسببة لرائحة الفم الكريهة، كما أنها تساعد في المحافظة على توازن درجة الحموضة في الجسم لمنع الجفاف.

5- القرفة

تعد القرفة من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة حيث تساعد في تكسير المركبات الكبريتية المتطايرة في الفم، كما أنها تمنح الفم رائحة زكية.

6- البرتقال

يمكن أن يساعد البرتقال أو أي فاكهة غنية بفيتامين C في تقليل رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي، حيث يمكن لفيتامين C أن يدمر البكتيريا المسببة لهذه الرائحة مع الحفاظ على رطوبة الفم، كما يساعد فيتامين C أيضا على زيادة إنتاج اللعاب، مما يساهم في التخلص من الرائحة غير المرغوب فيها.

7- الشاي الأخضر

من المعروف أن الشاي الأخضر يحارب البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، حيث ينظف الفم ويضفي عليه إحساس الانتعاش.

8- الفليفلة

يساعد تناول الفليفلة النيئة في التخلص من رائحة الفم الكريهة على الفور ، وذلك بفضل محتواها العالي من فيتامين C .

9- البروكلي

يحتوي البروكلي على كمية كبيرة من فيتامين Cوبالتالي يساعد في محاربة البكتيريا الموجودة في فمك، ويمنحه رائحة طيبة.

10- بذور الشمر

بفضل خصائصها المطهرة، تساعد بذور الشمر في التخلص من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

11- البقدونس

المحتوى العالي من الكلوروفيل يجعل من الأعشاب كالبقدونس مطهرا فعالا للفم، يقضي على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

12- الماء

يعد شرب الماء من أسهل الطرق وأكثرها فعالية في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك لأن الجفاف من الأسباب الأكثر شيوعا لرائحة الفم الكريهة.