إنفوجراف.. 7 مميزات للتجميل بحقن الفيلر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنتِ غير راضية عن نضارة بشرتكِ وتحتاجين لإخفاء بعض الخطوط وإبراز جمال وجهكِ وتخشين العمليات الجراحيّة، أصبح بإمكانكِ الآن تجميل وجهكِ من دون جراحة أو تخدير كلي، وذلك عبر حقن "الفيلر".
الفيلر أصبح بديلا عن عمليات تجميل كثيرة، حتى إنه بديل آمن لتجميل الأنف وإخفاء اعوجاجه أو العظمة البارزة، وذلك من خلال ملء الفراغات غير المرغوب فيها لتحدث فرقا كبيرا وبالتالي الاستغناء عن عمليات التجميل.
وقال الدكتور رامي العناني، استشاري جراحة التجميل بمصر "إنّ استخدام حقن الفيلر لا يناسب الجميع؛ إذ يختلف الأمر من شخص إلى آخر، فبعض الحالات تحتاج إلى تدخل جراحي"، موضحا أنّ مكونات هذه الحقن ليست ضارة.
وبعيدا عن الألم والتخدير يوضح الإنفوجراف التالي أهم مميزات حقن الوجه بالفيلر..
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