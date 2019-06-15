الإعاقة الحركية لدى كبار السن.. ابحث عن فيتامين "ك"

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رحاب أحمدالأحد 2019/6/16 12:39 صباحا بتوقيت أبوظبي
نقص فيتامين "ك" يسبب الإعاقة الحركية لدى كبار السن - تعبيرية
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن كبار السن الذين يعانون من نقص فيتامين "ك" أكثر عرضة لإعاقة الحركة والتهاب المفاصل.
ونقلت مجلة "ميديكال نيوز توداي" العلمية عن جامعة تافتس في بوسطن الأمريكية أن الدراسة الجديدة تدعم بالأدلة ما أشارت إليه دراسات سابقة عن وجود روابط بين فيتامين "ك" والمشاكل الصحية المزمنة التي يمكن أن تزيد من خطر الإعاقة الحركية بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام.
وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين "ك" اللفت، والسبانخ، والقرنبيط، وغيرها من الخضراوات الورقية، ومنتجات الألبان والفواكه والفلفل الحار.
ولتقييم تأثير فيتامين "ك"، قاس الباحثون اثنين من المؤشرات الحيوية للدم المرتبطة بفيتامين ك لدى ٦٨٨ سيدة و٦٣٥ رجلا تراوحت أعمارهم بين ٧٠ و٧٩ عاما، وأظهرت النتائج أن كبار السن الذين انخفضت لديهم مستويات الدم من هذه المؤشرات كانوا أكثر عرضة بمقدار ١،٥ تقريبا للإصابة بإعاقة الحركة والعجز.
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