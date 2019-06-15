ضربة الشمس قد تُؤدي للوفاة.. وهذه الزيوت تحميكِ منها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحلُّ الصيف وتحلُّ معه مشكلة ضربات الشمس والحر، التي تعد من أخطر الحالات الشائعة للغاية في الصيف، والتي أحيانًا ما تؤدي إلى الوفاة.

ومن الجدير بالذكر أن أبرز أعراض ضربة الشمس أو الحر، تشمل الجفاف والغثيان والتشنجات وفقدان الوعي، بالإضافة إلى بعض الأعراض غير المعروفة، مثل تقلص العضلات وصعوبة المشي، فضلًا عن التعرق الغزير وزيادة معدل ضربات القلب أيضًا.

وما لا يعرفه الكثيرون، هو أنه يمكن لبعض الزيوت العطرية الحماية من ضربات الحر، والتي نستعرضها لكم من خلال مجلة "ذا هيلث سايت":

زيت الكافور

يتميز زيت الكافور المعروف أيضًا باسم زيت الـ"أوكالبتوس"، بخصائصه المضادة للالتهابات وتعزيزه للدورة الدموية، بالإضافة إلى خفضه لدرجة حرارة الجسم والمساعدة في الوقاية من ضربة الشمس.

ويمكن استخدام هذا الزيت من خلال وضعه في جهاز الـdiffuser أو من خلال تطبيقه على الجسم أو وضع بضع قطرات منه في ماء الاستحمام.

زيت النعناع

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بالإضافة إلى الأعراض المزعجة والمنهكة، تساهم ضربة الشمس أو الحر في استنزاف طاقتك، لذا ينصح باستخدام زيت النعناع للانتعاش، كما أنه له تأثير مبرّد على الجسم ويحمي من ضربة الحر بفضل احتوائه على مركب الـ"ميثانول"، ويمكن وضع بعض من قطراته في غسول الجسم أو تطبيقه على يديك وساقيك، ويفضل أيضًا اتباع ذلك كجزء من روتين ما قبل النوم، لأنه سيساعد على تخفيف تأثرك بضربة الشمس خلال نهار اليوم التالي.

زيت اللافندر

لزيت اللافندر فوائد عديدة لا حصر لها، ومن بينها مساعدته في خفض درجة حرارة الجسم ويخفف الصداع الناتج عن ضربة الحر، كما يهدئ من حروق الشمس، ويمكن استخدامه من خلال فركه على راحة اليد أو إضافته لماء الاستحمام، ويمكن أيضًا مزجه مع الزيوت التي سبق ذكرها أعلاه.

زيت خشب الصندل

بالإضافة إلى مختلف الأنواع التي ذُكرت، يعد هذا الزيت مميزًا للغاية فيما يتعلق بالحماية من ضربات الحر، إذ كشف الخبراء أنه فعال في التحكم في آلية الحرارة في الجسم ويمنع التعرق المفرط الناتج عن ضربة الحر، فضلًا عن تأثيره المهدئ للأعصاب، وإمكانية استخدامه بكل سهولة من خلال تطبيقه على الجسم.