كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 04:42 مساءً - الحمل جزءٌ لا يتجزأ من حياة الأنثى، والشغل الشاغل لأي امرأة متزوجة، وهذه فطرتها وغريزتها التي وُلِدَت عليها.

فبمجرد أن تتزوج، تتحمَّس المرأة لفكرة الحمل والولادة، وتحرص على معرفة إذا ما كانت حاملاً أم لا، لذا تتعرَّف على أعراض الحمل وعلاماته في الأسبوع الأول على الرغم من أنه لا توجد أعراض واضحة للحمل في هذا الأسبوع، وكل ما ينتشر حول ذلك، جاء بتدوين من نساءٍ حوامل، اكتشفن حملهن لدى ملاحظتهن هذه التغييرات على أجسادهن.

هذه الأعراض قد تكون غير واضحة، خاصةً في أيام الحمل الأولى، وذلك بالاستفادة من خبرات الدكتور ماجد عدنان إلياس الذي تطرق لأبرز الأعراض والعلامات الدالة على الحمل



أعراض الحمل في الأسبوع الأول



1- تورم الثديين، أو الوخز في الثدي: إحدى علامات الحمل الأكثر شيوعاً، ففي الأسبوعين الأوَّلين لنجاح عملية الإخصاب، ستلاحظين عديداً من التغيُّرات التي تطرأ على ثدييكِ، إذ سيتعرضان إلى الانتفاخ والتورم، كما أنك لن تستطيعي لمسهما أبداً بسبب الشعور بوخز وثقل فيهما.

2- ظهور دوائر، ولونٍ أسودَ داكنٍ حول الحلمتين سرعان ما يتوسَّع ويصبح غامقاً أكثر خلال فترة الحمل، ويحدث هذا لكون الجسم يستعد للرضاعة الطبيعية.

3- زيادة التبول والإمساك: حيث يضغط الرحم مباشرةً على المثانة، ما يؤدي إلى التبول أكثر، إضافة إلى التغيُّرات المعوية التي تتسبَّب في الإصابة بالإمساك.

4- الشعور بتعب شديد: يعد ذلك من علامات الحمل الشائعة، ففي الأسبوع الأول للحمل، تظهر علامات التعب والإرهاق على المرأة، وتزداد الرغبة لديها في الركون إلى الراحة والنوم فترات طويلة نتيجةً لانخفاض معدلات الجلوكوز في دمها.

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5- ‏ارتفاع درجة حرارة الجسم.

6- تغيُّر شهية الحامل والنفور من بعض الأطعمة.

7- ‏انخفاض مستوى ضغط الدم.

8- تأخُّر موعد الدّورة من أكثر العلامات شيوعاً وتأكيداً على الحمل، وهو أنْ تتأخّر الدّورة الشهريّة أكثر من عشرة أيامٍ عن موعدها.



وبشكل عام، ترافق الحمل تغيُّرات لدى المرأة الحامل، وتظهر هذه التغيُّرات على حالة الحامل النفسية والجسدية، وغالباً ما تظهر بعد حصول التبويض في رحمها بوقت قصير، وتختلف أعراض الحمل من امرأة لأخرى، وقد تتشابه عند بعض النساء في وقت ظهور علامات الحمل ووقت انتهائها.