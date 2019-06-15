تشقير الوجه للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 يونيو 2019 04:42 مساءً - مشكلة الشعر الزائد من المشاكل الي تواجه معظم النساء، وهي تُسبّب الإحراج والمتاعب الكثيرة للمرأة خاصّة إذا كان الشعر في الوجه، فإزالته باستمرار عملية متعبة وتسبّب الألم، كما أنها تتستغرق وقتاً ومجهوداً كبيراً لذا تلجأ الكثير من الناس في الوقت الحالي إلى طرقٌ أخرى حديثة للتخلص من الشعر الزائد أوإخفائه ومنها تشقير الوجه ،لما لها الكثير من المميزات التي تفوق الكثير من الطرق التقليدية القديمة الي اعتمدتها مُعظم النساء كالحلاوة والشمع للتخلص من الشعر.



مميزات تقشير الوجه للحامل

تستعمل النساء موادٌ لصبغ شعر الوجه وجعله فاتحاً أو أشقراً حتى لا يظهر على الوجه بوضوح.

فهي طريقة سهلة لا تحتاج إلى وقتٍ ومجهودٍ كبيرٍ كالشمع والحلاوة، كما أنها ليست مكلفةً ولا تسبب الألم كالليزر والحلاوة، بالإضافة إلى أنها لا تسبب ترهل الوجه والتجاعيد، ومن المعروف بأن للحامل بعض الأشياء التي يمنع عليها استخدامها خلال فترة حملها وذلك حفاظاً على سلامة جنينها ولحرصنا عليك الخليج 365 سنوضح لك اليوم حقيقة ما إذا كان تشقير شعر الوجه يسبب أي مشاكل للجنين أم لها.



تشقير الوجه آمن

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حيث تقول الدكتورة مها النمر استشارية طب النساء والولادة وطب الأجنة وطب الامومة والحمل عالي الخطورة بأن تشقير الوجه آمن على الحامل ولا يوجد منه مضار كما أضافت بأنه ايضاً بإمكان الحامل تقشير الوجه بالليزر او احماض الفواكه فهو آمن بعد الشهر الثالث.

ومن جانبه كشف الدكتور وائل عواد استشاري امراض النساء والتوليد بأنه لا يوجد دليل على ان تشقير الوجه أو شعر الجسم يمكن أن يؤذي الحامل أو الجنين.



طرق تجميلة لا ينصح بها الحامل

كما أوضحت الدكتورة النمر بأنه هناك أمور لا ينصح بها للحامل وهي أبر البوتكس والفلر وبالنسبة لليزر إزالة الشعر فبينت بأنه آمن بعد الشهر الثالث من الحمل.

كما أن هنالك بعض الأمور يجب مراعاتها عند تشقير الوجه ومنها الحرص على اختيار منتجٍ جيدٍ من منتجات تشقير الوجه، والحرص على معرفة المكونات الموجودة بداخله فقد يحتوي على مواد تتحسس منها البشرة. وعند تشقير الوجه لا بد من قراءة التعليمات الموجودة على علبة التشقير والالتزام بها كلياً.