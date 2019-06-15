ساعتان بين أحضان الطبيعة أسبوعيا لحياة أكثر سعادة

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رحاب أحمدالسبت 2019/6/15 05:29 مساء بتوقيت أبوظبي
الهواء الطلق مفيد للعقل والبدن
نصحت دراسة بريطانية الأسر بتخصيص المزيد من الوقت بين أحضان الطبيعة، مؤكدة أن قضاء ساعتين فقط في الأسبوع في الهواء الطلق يقوي الصحة ويزيد نسب السعادة.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن جامعة إكستر البريطانية أن فوائد قضاء الوقت في حديقة أو على الشاطئ قد تماثل فوائد التمرينات الرياضية.
وحلل باحثو الجامعة بيانات نحو ٢٠ ألف شخص، وأظهرت دراستهم أن أولئك الذين اعتنقوا الطبيعة لبضع ساعات أو أكثر في الأسبوع ازداد شعورهم بالصحة الجيدة بنسبة ٥٩٪، وكانوا أكثر رضا عن الحياة بـ٢٣٪ عن أولئك الذين لم يخرجوا من المنزل.
وأوضح الباحثون أن قضاء ساعتين في الأسبوع هدف واقعي للعديد من الأشخاص، خاصة بالنظر إلى ما يمكن أن يحققه ذلك الوقت من فائدة على مدار أسبوع كامل.
وأضافوا أن الفوائد تظهر واضحة فقط بعد ساعتين واستقرت بين ٣ ساعات و٢٠ دقيقة و٥ ساعات وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد طول الوقت اللازم للحصول على مثل هذه الفوائد.
ومن هنا طالب الباحثون الأطباء بتشجيع المرضى على استكشاف الطبيعة.
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