الوجبات السريعة تقود إلى الخرف

حذرت دراسة أسترالية من أن الوجبات السريعة لا تسبب السمنة والسكري فقط؛ بل أنها يمكن أن تقود الأشخاص إلى الإصابة بالخرف، وأن الضرر في هذه الحالة لا رجعة فيه.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن علماء الجامعة الوطنية الأسترالية أن هناك صلة واضحة بين عادات الأكل غير الصحية وقلة التمارين وتعرض الناس لخطر انخفاض كبير في وظائف المخ.





وأكد الأطباء وجود أدلة قوية على أن عادات الأكل غير الصحية للناس وعدم ممارسة التمارين الرياضية لفترات زمنية متواصلة تعرضهم لخطر شديد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتراجع كبير في وظائف المخ، مثل الخرف وانكماش المخ.

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ووجدوا أيضًا أن صحة الدماغ يمكن أن تنخفض في وقت مبكر من الحياة أكثر مما كان يعتقد سابقًا، وكشفوا أن الأضرار التي تلحق بهذه الفئة لا رجعة فيها إلى حد كبير، خاصة مع وصول الشخص إلى منتصف العمر.

لذلك طالب الفريق جميع الناس بتناول الطعام الصحي والحصول على اللياقة المطوبة في أقرب وقت ممكن منذ مرحلة الطفولة.



واستعرض العلماء نتائج نحو ٢٠٠ دراسة دولية تابعت صحة الدماغ والشيخوخة لأكثر من ٧ آلاف شخص.

وتبين أن نحو ٣٠٪ من البالغين في العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأن أكثر من ١٠٪ من جميع البالغين سيعانون من مرض السكري من النوع ٢ بحلول عام ٢٠٣٠.

وتبين أن التنكس العصبي أو فقدان الخلايا العصبية وظيفتها لا يرتبط بفترة الشيخوخة فقط، لكن قد يداهم الأشخاص في وقت مبكر من حياتهم بسبب خيارات نمط الحياة غير الصحية.



