الأمير هاري يخون ماركل ويواعد عارضة الأزياء سارة آن ماكلين

كشفت كاتبة السيرة الذاتية أنجيلا لوفان في مقابلة أجريت معها مؤخراً أن الأمير هاري واعد عارضة الأزياء سارة آن ماكلين بعد لقائه ميغان ماركل. وقالت لوفان: "مع بدء العلاقة التي جمعته وميغان يعتقد أن هاري كان يواعد عارضة الأزياء". ونقل موقع Gala الفرنسي عن مصدر مقرب من الكاتبة قوله: "كان حبهما سراً احتفظ به الأمير ضمن دائرة أصدقائه". Advertisements قد يهمك ايضاً: ننشر كواليس حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل الأمير هاري يتركُ ميغان وطفله في المنزل لحضور حفل زفاف غابرييلا

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