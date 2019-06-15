الأمير هاري يُنقذ ميغان من خرق البروتوكول في اللحظات الأخيرة

رصدتْ عدساتُ الكاميرات محادثةً غامضةً بين دوق ساسكس الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، في حفل "Trooping the Colour"، الذي أقيم مؤخرًا لمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، ولم يقُل فيها الأمير هاري في تلك المحادثة سوى جملتين قصيرتين، مما أثار تكهناتٍ واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ما قيل.

وفي تقريرٍ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكّن خبير قراءة شفاهٍ بريطاني من كشف ما دار بين هاري وميغان في تلك المحادثة، إذ كانا يقفان في شرفة قصر باكينغهام، حين استدارت ماركل صوب زوجها، ليرد عليها قائلًا: "نعم، صحيح"، ثم يضيف "دوري، انظري".

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وبحسب الخبير جاكي بريس، فإن هاري طلب من ماركل أن تستدير ليكون نظرها موجهًا صوب الجمهور الموجود قبالة القصر، ولأن البروتوكول الملكي يقتضي أن لا تدير ظهرها للناس أثناء أداء النشيد الوطني.

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واستجابت ماركل بشكلٍ سريع لطلب هاري لتستعدّ لأداء النشيد في الشرفة على مقربةٍ من الملكة إليزابيث التي أتمّت عامها الـ93 في أبريل الماضي.

ويجري الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، مرتين في العام، الأول في الـ21 من أبريل، وهو الاحتفال الفعلي لأنه يصادف تاريخ ميلادها الحقيقي، أمّا الآخر فيكون مع قدوم فصل الصيف في يونيو، وذلك بسبب تحسُّن الطقس حيثُ إن أبريل/ نيسان يكون باردًا.

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