شكرا لقرائتكم خبر عن المسكنات تسبب ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل والان مع التفاصيل

تُعد فترة الحمل هي المرحلة الأهم بالنسبة لأي سيدة، والتي تحرص فيها على تنفيذ كل تعليمات الطبيب المتخصص بدقة، حتى لا تضر بصحتها أو بصحة جنينها، فيكون لدى الأم قائمة من الممنوعات التي تُشكل خطراً عليهما، ومن أبرزها تناول أي نوع من أنواع المسكنات طوال فترة الحمل.

وتُعد المسكنات هي الأدوية السحرية كما يسميها البعض، إذ تعمل على تخفيف الإحساس بالألم في فترة بسيطة، وتستخدم في علاج العديد من المشكلات التي تتعرض لها الحامل، مثل الصداع، ونزلات البرد، وآلام المفاصل، إلا أنها تشكل خطورة عليها وعلى جنينها.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، أخصائية أمراض النساء والتوليد والعقم بقصر العيني في القاهرة وفقاً لـ"العين الإخبارية"، إن تناول المسكنات أحد الأمور التي تخطئ بها السيدات الحوامل لأنها تحل مشكلة وتسبب العديد من المخاطر، مثل:

1- إمكانية التعرض للإجهاض وموت الجنين.

2- ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل، وهو ما يعرضها لحدوث تسمم الحمل.

3- زيادة احتمال إصابة الجنين بعيوب وتشوهات خلقية، خاصة في الأشهر الـ3 الأخيرة من الحمل التي تكتمل بها الأعضاء الجنسية للجنين، ونمو الدماغ أيضاً.

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4- حدوث مضاعفات وتأثيرات ضارة على صحة الجهاز التنفسي للأم، كما تؤثر على نمو واكتمال رئة الجنين.

5- التأثير سلباً على نمو الجنين وتطوره خلال فترة الحمل.

المسكنات الضارة للحامل

وحذرت طبيبة النساء والتوليد المرأة الحامل من تناول أنواع معينة من المسكنات خلال فترة الحمل: مثل الأسبرين، الفينيتوين، الروكوتان، الثاليدوميد، الوارفارين، فالبرويك أسيد، والأدوية التي تحتوي على نسبة عالية من اليود، فكل هذه المواد تضر بصحة الأم، وتضر بصحة الجنين أيضا وقد تودي بحياته.

وأكدت أن المسكنات الممنوعة للمرأة الحامل لا تقتصر فقط على الأدوية والعقاقير الطبية فقط، لكن أيضا الأعشاب التي تسكن الآلام، كما أن كريمات البشرة التي تهدئ من الالتهابات والآلام تندرج تحت قائمة المسكنات الممنوعة في فترة الحمل، لذلك يجب ألا تتناول المرأة الحامل أي مواد كيميائية إلا بمعرفة طبيبها الخاص.

كما أوضحت الدكتورة إيناس عبدالحليم أنه عند تعرض المرأة الحامل لبعض المتاعب الزائدة في فترة الحمل قد يصف الطبيب المعالج أنواعاً معينة من المسكنات التي تعد ذات تأثير بسيط، ولا تسبب الأضرار الصحية التي تسببها المسكنات الأخرى مثل "باراسيتامول".

وتعد هذه الأنواع هي الأكثر أمانا أثناء الحمل، لكن على الرغم من أنها آمنة لا ينصح بتناولها إلا في حالة الضرورة القصوى، ويجب أن يتم تحديد نوع المسكن والجرعة المناسبة منه بمعرفة الطبيب.