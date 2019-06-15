إتلاف أكبر مخزون لعينات الطاعون البقري القاتل في العالم

قالت قناة بي بي سي البريطانية إن علماء أتلفوا كل مخزونات المختبرات البريطانية من فيروس الطاعون البقري الذي تسبب في خسائر فادحة في الماشية خلال السنوات الماضية.

ورحبت الدكتورة كريستين ميدلميس، رئيسة الهيئة الطبية البيطرية في بريطانيا، بهذه الخطوة، قائلة: "إنه مرض قاتل، وكانت نسبة مئة في المئة من الحيوانات عرضة للإصابة والموت جراء هذا الفيروس، لذلك أرى أنه من الرائع أن نرى أن ذلك يختفي تماما".

ويعد الطاعون البقري والجدري المرضين الوحيدين اللذين استئصلا نهائيا من على وجه الأرض.

وكان فيروس الطاعون البقري وراء واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ، وأثناء انتشاره في حقبة التسعينيات من القرن التاسع عشر، قتل ما يتراوح بين 80 و90% من الماشية في شرق وغرب أفريقيا، ما أدى إلى مجاعة في المنطقة، نتيجة لذلك مات الآلاف من الناس.

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ففي إثيوبيا وحدها، لقي ثلث سكان هذه الدولة الأفريقية حتفهم جراء هذا الفيروس، أما إجمالي الوفيات بسبب الطاعون البقري فلا يضاهيه سوى عدد ضحايا الطاعون أو ما يعرف بالموت الأسود في أوروبا.

وأسفرت حملة تحصين بالأمصال عن القضاء تماما على المرض وإعلان نهايته في العالم في 2011.

لكن ثمة الآلاف من العينات من هذا الفيروس في 40 معملا بـ36 دولة، وفي حال وقوع أي حادث، فقد يتسرب الفيروس ويسبب المزيد من الخسائر مرة أخرى.

وذكر الدكتور مايكل بارون، الزميل الشرفي للمعهد، أن القضاء على الطاعون البقري سيؤشر بدء الانتقال إلى حرب جديدة على أمراض أخرى.

وأوضحت بي بي سي أنها حصلت على حق حصري في حضور عملية تدمير آخر عينات كانت موجودة في معهد بيربرايت في سري جنوب العاصمة البريطانية.

ولفتت إلى أن هذه المخزونات أكبر عينة يُحتفظ بها على مستوى مختبرات العالم من فيروس الطاعون البقري.