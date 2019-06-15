12 وسيلة لزيادة الهيموجلوبين في الدم.. السر في الخضروات والأسماك

الهيموجلوبين هو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، لإصلاح أي ضرر يحدث فيها والحفاظ عليها، ويطلق مصطلح قوة الدم للدلالة على مستوى الهيموجلوبين في الدم، والهيموجلوبين هو البروتين الغني بالحديد في خلايا الدم الحمراء.



ويحتفي العالم في الرابع عشر من شهر يونيو/حزيران كل عام باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وتعتبر هذه الاحتفالات السنوية وسيلة من وسائل الشكر والتقدير للمتبرعين بدمائهم دون مقابل لإنقاذ أرواح الناس.

ويقاس مستوى الهيموجلوبين عن طريق فحوصات الدم، ويترادف نقصان مستويات الهيموجلوبين في الدم مع نقصان مستويات الأكسجين، وفي هذه الحالة ما يحتاجه الجسم من الأكسجين لأداء وظائفه لا يكفي، فيعاني حينها من فقر الدم.

وتوضح الدكتورة نهاد توفيق أستاذ أمراض الدم، لـ"العين الإخبارية"، أنه يوجد العديد من الطرق لزيادة قوة الدم والحفاظ عليها ضمن الحدود الطبيعية، تبعا للسبب المؤدي إلى انخفاض مستوى الهيموجلوبين عن المستوى الطبيعي، ومن هذه الطرق:

1- المكملات الغذائية





تناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد بشرط أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب خوفاً من الآثار الجانبية، مثل: الإمساك، أو زيادة مستويات الحديد في الدم الذي يسبب أمراضاً أخرى.

2- الأغذية الغنية بالحديد





زيادة تناول الأغذية الغنية بالحديد، لأنه المحفز الأساسي لإنتاج الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء ومنها (البيض، أوراق السبانخ، الخضراوات الورقية عامة، الأسماك، الخرشوف، البقوليات، اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، زبدة الفستق، الفواكه المجففة مثل التمر والتين).

3- الخضراوات والمكسرات





الحرص على تناول الأغذية بالعوامل المساعدة لإنتاج الهيموجلوبين مثل الخضراوات والمكسرات والحمضيات من الفواكه الغنية بالعوامل المساعدة مثل حمض الفوليك، وذلك نظراً لأهميته في إنتاج الهيم المسؤول عن حمل ونقل الأكسجين في جزيء الهيموجلوبين، ويمكن الحصول على حمض الفوليك من الأفوكادو والخس والسبانخ.

4- فيتامين "ج"





يساعد فيتامين "ج" بدوره على امتصاص الحديد من الأغذية أو المكملات الغذائية، ويمكن الحصول عليه من الحمضيات أو عن طريق تناول مكملات غذائية.

5- فيتامين "أ"





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يحفز فيتامين "أ" امتصاص الحديد من الأغذية والمكملات الغذائية ومعالجته في الجسم، ويوجد فيتامين "أ" في البطاطا الحلوة، واللفت، والأسماك.

6- البيتا كارتوين





ويوجد مركب البيتا كارتوين في الفواكه والخضراوات الحمراء والصفراء والبرتقالية اللّون، مثل الجزر والبطاطا الحلوة والقرع، والذي يحفز استخدام الحديد في الجسم وامتصاصه من الوجبات اليومية.

7- فيتامين "ب 12"





فيتامين "ب 12" لديه قدرته على رفع قوة الدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وامتصاص الحديد ومعالجته، والذي يمكن تزويد الجسم به عن طريق تناول منتجات الحليب والبيض والسبانخ.

8- حمض الفيتيك





التقليل من تناول الأغذية التي تحتوي على حمض الفيتيك أو الفايتيك الموجود في الحبوب الكاملة، حيث إنه يمنع ويقلل امتصاص الحديد.

9- الكالسيوم





عند تناول الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم أو المكملات الغذائية تجب المباعدة بين تناول الكالسيوم والأغذية أو المكملات الغذائية الغنية بالحديد، فقد أثبتت الدراسات أن الكالسيوم يقلل من امتصاص الحديد.

10- مركبات البوليفينول





التخفيف من تناول الأغذية والمشروبات الغنية بمركبات البوليفينول التي توجد في الشاي والقهوة، وتتسبّب بإعاقة امتصاص الحديد.

11- ممارسة الرياضة





ممارسة الرياضة بانتظام سواء كانت بالهرولة أو السباحة كفيلة بإرسال تنبيهات للدماغ بحاجته لكميات أكثر من الأكسجين، الذي بدوره يزيد ويحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء بكميات أكبر لتقابل الحاجة الملّحة للأكسجين.

12- تجنب المشروبات الكحولية

تجنب المشروبات الكحولية للحد من نقصان عدد خلايا الدم الحمراء.

