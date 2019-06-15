5 منتجات غير آمنة لطفلك.. قد تعرضه للإصابات والاختناق

تنتشر في الأسواق العديد من المنتجات الخاصة بالأطفال التي لا تتوفر فيها معايير السلامة اللازمة لحماية الطفل من أي أخطار محتملة، والتي ربما تتسبب في إصابة الأطفال بالجروح أو الاختناق وغيرها من الأضرار.

وننشر لكم خلال هذا التقرير مجموعة من المنتجات التي حذرت منها بوابة الأمان وأوصت بسحبها من الأسواق لعدم التزامها بمعايير الاتحاد الأوروبي للسلامة والأمان.

وبوابة الأمان أو (سيفتي جيت) هو موقع يوفر نظام إنذار سريع حول المنتجات الخطرة غير الغذائية، والتي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.





وإليكم بعض المنتجات التي حذرت منها البوابة، ويوصى أولياء الأمور بعدم شرائها لأطفالهم:

1. حوامل الأطفال، التي لا تتمتع بالسلامة الهيكلية الكافية، خاصة الحوامل المربوطة بواسطة حلقة معدنية، فمن الممكن أن تنكسر الحلقة أثناء حمل الطفل ما يؤدي لسقوطه وتعرضه للجروح.





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2. بعض عربات الأطفال يسهل فيها فصل مفتاح التبديل بسهولة، وإذا وضعه الطفل الصغير في فمه يعرضه لخطر الاختناق.





3. كرسي السيارة بمسند الظهر البلاستيكي، فمن الممكن أن يؤدي لانزلاق الطفل خلال حركة السيارة السريعة كما أنه في حالة الكبح العنيف للفرامل قد يعرض الطفل للإصابات.





4. بعض أسرّة الأطفال لا يسمح نسيجها بتدفق الهواء، وتحتوي على جيوب خارجية كبيرة يمكن للطفل وضع رأسه داخلها ما يعرضه لخطر الاختناق.





5. حوامل السكاتة (التيتينة)، التي تكون على هيئة سلسلة تحتوي على كرات صغيرة أو أي أجزاء صغيرة يمكن أن تنفك بسهولة وتغلق المجاري الهوائية للطفل إذا وضعها داخل فمه.