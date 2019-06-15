تحذيرات علمية من الهوس بالهواتف الذكية وتسبُّبها في وباء "أيدي الآيفون"

حذَّر الأطباء من الهوس بمتابعة الهواتف الذكية بشكل مبالغ فيه، حيث أكدوا أنها يمكن أن تؤدي إلى وباء جديد أطلق عليه مجازا "أيدي الآيفون".

وأفادت تقارير أن عددًا متزايدًا من المرضى يُصابون بالتهاب "أوتار الآيفون"، حيث إن تبديل الكتابة على الشاشات باستخدام اللمس بدلا من الأقلام، تسبب في إصابة إبهام اليد الذي أصبح لا يستخدم بشكل كاف.

وقال البروفيسور راكيل كانتيرو، وهو معالج طبيعي، "ضمور الإبهام أصبح شائعا بسبب ممارستنا اليومية، في الواقع، نحن نتحدث بالفعل عن التهاب الأوتار عبر الهاتف".

اقرأ أيضا:

دراسة تحذر من خطر إشعاعات الهواتف على الأطفال

وحذَّر باحثون في جامعة ملقة الإسبانية من أن عادتنا في كتابة الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتنزيل التطبيقات وخلافه، تسبب التهاب المفاصل.

Advertisements

وكتبوا في مجلة "روماتيزمو"، "في عصر الأجهزة الإلكترونية المحمولة، يستخدم العديد من الأفراد مرارا وتكرارا الإبهام في الكتابة اليومية على الهواتف الذكية، هذا الأمر تنتج عنه إصابة بالتهاب الغشاء المفصلي".

وتحدث إصابة الغشاء المفصلي عندما تلتهب الأنسجة الرخوة في المفاصل، والمعروفة باسم الغشاء الزلالي.

قد يهمك أيضا:

دراسة صحيّة تشدّد على أنّ مستخدمي الهواتف الذكية بإفراط يواجهون الإصابة بالاكتئاب

الهواتف المحمولة تُسبِّب قلّة النوم بين الشباب وتُؤثِّر على الإنتاجية