اعراض انخفاض ضغط الدم قد تهدد الحياة

يُعتبر ضغط الدم عند القراءة أقل من 90 مم من الزئبق (مم زئبقي)، للعدد الأعلى (الانقباضي)، أو 60 ملم زئبق للعدد السفلي (الانبساطي) بشكل عام ضغط دم منخفض.

تعرّفوا في الآتي إلى أعراض انخفاض ضغط الدم :

دوخة أو دوار

الإغماء (فقدان الوعي)

عدم وضوح الرؤية

الغثيان

الإرهاق

فقدان التركيز

بالنسبة لكثير من الناس، فإنَّ انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعي (هبوط ضغط الدم) يمكن أن يسبب دوخة وإغماءً. في الحالات الشديدة، قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة. لذا، يجب استشارة الطبيب حول الوضع الصحي.قد يهمك ايضاً:

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