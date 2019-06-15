الموت يُغيب غريس جونز أكبر معمرة بريطانية عن عمر 113 عامًا

توفيت سيدة بريطانية تدعى غريس جونز، التي تعتبر أكبر معمرة في البلاد عن عمر يناهز 113 عاما، حيث قالت ديردري ابنة المتوفية البالغة من العمر 80 عاما، إن والدتها في الأسبوع الأخير من حياتها عاشت حياة نشيطة كالمعتاد، وفقا لصحيفة "مترو".

وقالت جونز في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية عندما بلغت 112 عاما، أنها مدينة لمشروب الويسكي. ووفقًا لها، نصحها الطبيب بأن لا تتوقف عن احتساء المشروب، لأنه جيدا لقلبها.

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وأضافت آنذاك: "بدأت أشرب رشفة من الويسكي في كل ليلة عندما بلغت فيها سن الـ 50 عاما، وبقيت مواصلة على هذا النمط على مدار الستين عاما الماضية وبالتأكيد لا أنوي التوقف".

وتزوجت غريس جونز في عام 1933 من المهندس ليونارد رودريك جونز وعاشو معا لمدة 53 عاما. ومنذ عام 2005، تعيش جونز في دار رعاية المسنين.

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