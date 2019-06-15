 خسارة الوزن في أقصر مدة مع رجيم الـ6 اوراق

تعني خسارة الوزن بالنسبة إلى الكثير من الاشخاص اتباع رجيم قاسياً والحرمان من تناول الكثير من انواع الطعام وعدم التوقف عن ممارسة الرياضة. لكن يمكن استعادة الرشاقة ونسف الدهون من دون ذلك. ولهذا يكفي اعتماد حمية غذائية صحية ومتوازنة وتطبيقها بطريقة صحيحة من أجل خسارة الوزن لوقت طويل. إذاً ينصح بتجربة رجيم الـ6 أوراق السريع والفعال.

كيفية خسارة الوزن برجيم الـ6 اوراق



تظهر الحاجة الى خسارة الوزن عادة بعد انتهاء فصل الشتاء وفترة الاجازات والاعياد. وفي هذه الحالة يتم البحث عن حميات تساهم في الحصول على نتائج سريعة. ومن ابرز تلك الحميات رجيم الـ6 اوراق أو الـ6 بتلات. ولاتباعه وحرق الدهون بفعالية يجب التركيز على تطبيق برنامج يتضمن تناول نوع واحد من الطعام في كل يوم لمدة 6 ايام. فهذه الطريقة لا تساعد على خسارة الوزن فقط بل أيضاً على الحفاظ على الرشاقة لوقت طويل.

طريقة خسارة الوزن بتطبيق رجيم الـ6 اوراق



من اجل خسارة الوزن بطريقة صحية ومن دون استعادة الكيلوغرامات الزائدة في وقت لاحق، يجب الحرص على اتباع هذه الحمية من دون اي مخالفة للقواعد.

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خسارة الوزن في 6 ايام

اليوم الأول

هو يوم الاسماك وخلاله يجب تناول 500 غرام فقط من السمك المشوي في الفرن او المطهو على البخار ومن دون اضافة اي مواد دهنية. وفي الفترة الفاصلة بين الوجبات يسمح بشرب الشاي الأخضر ومرق السمك والماء. وينصح بممارسة تمارين الأيروبيك مع صعود ونزول السلالم.

اليوم الثاني

لمتابعة برنامج خسارة الوزن من خلال رجيم الـ6 اوراق يجب ان تقتصر لائحة طعام اليوم الثاني على كيلوغرام ونصف من الخضار. ويمكن تناولها طازجة أو مطهوة على البخار أو على شكل شوربة مع البهارات والاعشاب وكمية قليلة جداً من الملح. لكن يمنع اضافة اي نوع من المواد الغنية بالدهون مثل الزبدة والسمن والزيت. وفي الفترة الفاصلة بين الوجبات يمكن شرب الشاي الاخضر وعصير الخضار الطازج والماء. ومن المفيد ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوغا والتمدد.

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اليوم الثالث

يتضمن برنامج هذا اليوم تناول 500 غ من الدجاج منزوع الجلد والمشوي مع القليل من الملح. ويسمح خلاله بشرب مرق الدجاج والشاي الأخضر والماء في الفترة الفاصلة بين الوجبات. أما التمارين التي ينصح بممارستها فهي المشي السريع والسباحة والركض.

اليوم الرابع



هو يوم حبوب القمح والخبز الكامل والجاودار والارز شرط الا تتجاوز الكمية التي يتم تناولها الـ200 غ. ومن الممكن اكمال الوجبات بشرب خلاصة عشبية والشاي الاخضر والماء. كما ينصح بممارسة تمارين الأيروبيك والرقص. فهي تعزز فعالية هذا الرجيم وعملية خسارة الوزن وحرق الدهون ونحت القوام.

اليوم الخامس

منتجات الحليب هي الصنف الرئيسي الذي يمكن تناوله في هذا اليوم. وتشمل اللائحة الجبنة واللبن الزبادي الطبيعي وغيرهما... على الا تتجاوز الكمية التي يتم تناولها الـ500 غ. ويسمح بشرب الحليب والشاي الأخضر والماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية. أما التمارين المناسبة فهي البيلاتس.

اليوم السادس

في اليوم الاخير من برنامج رجيم الـ6 ارواق الذي يساعد على خسارة الوزن الزائد بسرعة يجب تناول1.5 كيلوغراماً من الفواكه مثل التفاح الاحمر والموز والبرتقال والعنب والكيوي والاناناس مع شرب عصير الفواكه والشاي النباتي والماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات. ولتحفيز حرق الدهون وخسارة الوزن يجب ممارسة رياضة المشي.







