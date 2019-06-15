- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك عدد من المحظورات التي يقوم بها طالب الثانوية، سواءً في نوعية الأكلات أو طرق المذاكرة تؤثر على أدائهم في الامتحانات، حيث تحتاج فترة الامتحانات إلى استعدادات خاصة وأجواء صحية لمرور هذه الفترة بسلام، بتوفير الاستقرار النفسي للطلاب حتى لا يكونوا عرضة للقلق والتوتر وعدم التركيز.
لذا حذر خبراء التغذية من بعض العادات الخاطئة خلال فترة الامتحانات والتي تأتي بنتائج عكسية على الطلاب>
يقدم الإنفوجراف التالي fuq الأطعمة التي تنشط الذاكرة وتحفز نشاط المخ خلال المذاكرة:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. أطعمة تنشط الذاكرة خلال فترة الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.