إنفوجراف.. أطعمة تنشط الذاكرة خلال فترة الامتحانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك عدد من المحظورات التي يقوم بها طالب الثانوية، سواءً في نوعية الأكلات أو طرق المذاكرة تؤثر على أدائهم في الامتحانات، حيث تحتاج فترة الامتحانات إلى استعدادات خاصة وأجواء صحية لمرور هذه الفترة بسلام، بتوفير الاستقرار النفسي للطلاب حتى لا يكونوا عرضة للقلق والتوتر وعدم التركيز.

لذا حذر خبراء التغذية من بعض العادات الخاطئة خلال فترة الامتحانات والتي تأتي بنتائج عكسية على الطلاب>

يقدم الإنفوجراف التالي fuq الأطعمة التي تنشط الذاكرة وتحفز نشاط المخ خلال المذاكرة:



