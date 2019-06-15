إنفوجراف.. الممنوع والمطلوب لبشرة صحية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جفاف البشرة من أبرز المشاكل التي يواجهها الشخص مهما كان يتردد على عيادات التجميل؛ لذا يجب إجراء التحاليل اللازمة لاكتشاف أي نقص في الفيتامينات أو المعادن المهمة وعلاجها بشكل صحي عن طريق التغذية السليمة أو المكملات المناسبة تحت إشراف الطبيب المختص.
ونصح خبراء التغذية بالحرص على ترطيب البشرة، والتوقف عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل منتظم إلى جانب شُرب كمية كافية من الماء يوميا.
الإنفوجراف التالي يوضح أهم العادات الصحية الممنوعة والمطلوبة للحصول على بشرة صحية.
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