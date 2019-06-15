كيم كارداشيان تلتقي ترامب في البيت الأبيض وتبحث "إصلاح السجون"

التقت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، الخميس، الرئيس دونالد ترامب، في إطار جهودها بشأن إصلاح السجون، حيث أعلنت كارداشيان أثناء تواجدها بجوار ترامب في البيت الأبيض، أنها نجحت في توفيرها شراكة نقل جماعي للمساجين، الذي حصلوا على إفراج مبكر من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.

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وأشارت إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين "كروت هدايا" من أجل تمتعهم بهذه الشراكة، مشيرة إلى "أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج".

وشكرت كارداشيان ترامب على "تعاطفه" في تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية في أميريكا.

وجاء إعلان كيم كارداشيان، خلال حدث أقيم بداخل البيت الأبيض، الخميس، يروج لتوظيف السجناء المفرج عنهم مبكرا، بموجب قانون "الخطوة الأولى"، وهو قانون إصلاح العدالة الجنائية الذي وقعه دونالد ترامب في شهر كانون الاول.

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