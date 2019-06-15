رئيس حكومة اليمن يشيد بالمواقف الأصيلة للإمارات

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العين الإخباريةالجمعة 2019/6/14 08:49 مساء بتوقيت أبوظبي
رئيس حكومة اليمن أثناء مغادرة العاصمة الإماراتية أبوظبي
أشاد الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية، الجمعة، بالمواقف العروبية الأصيلة لدولة الإمارات والوقوف قيادة وشعباً إلى جانب اليمنيين وبلاده، من خلال المشاركة في تحالف دعم الشرعية وتقديم الدعم العسكري والإنساني وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية.
واختتم عبدالملك، الجمعة، زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي استمرت عدة أيام، ووصفها بـ"الناجحة والإيجابية والمثمرة".
وقال رئيس حكومة اليمن إن الزيارة كانت مثمرة وإيجابية وحققت أهدافها وتكللت بالنجاح، من خلال المباحثات الثنائية بين البلدين الشقيقين بمختلف الجوانب، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
والتقى رئيس الحكومة اليمنية، خلال زيارته إلى الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كما التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة بقصر الرئاسة.
كما عقد عبدالملك، والوفد المرافق له، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين بالمؤسسات والصناديق التنموية بدولة الإمارات؛ ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسة أبوظبي للطاقة وصندوق أبوظبي للتنمية.
وجرى خلال تلك اللقاءات بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين القائمة على الأخوة والمصير المشترك ومستجدات وتطورات الأوضاع اليمنية الراهنة على مختلف الأصعدة والمستويات السياسية والميدانية والاقتصادية والإنسانية والمعيشية والخدمية والتنموية، وجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وفقاً للخطط الوطنية الرامية للتخفيف من حدة معاناة اليمنيين.
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