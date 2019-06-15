جماهير المغرب تهاجم نجمها الدولي بعد "رقصة الوداع"

شنت جماهير المغرب على شبكات التواصل الاجتماعي حملة انتقادات واسعة على نجمها الدولي فيصل فجر، وذلك بسبب تكرر تصرفاته "الطائشة".



ونشر صانع ألعاب فريق كان الفرنسي، الجمعة، فيديو على حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "أنستقرام" وهو يرقص على أنعام أغنية "وداعاً"، في تلميح لمغادرة زميله عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي لمعسكر منتخب المغرب؛ استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2019.



وكان "فجر" دخل، الأربعاء، في مناوشة حادة مع حمدالله، وذلك بسبب رغبة كليهما في تسديد ركلة جزاء أثناء المواجهة الودية أمام جامبيا.



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واتهمت جماهير المغرب فجر بتعمد استفزاز حمد الله وخلق التكتلات في صفوف منتخب المغرب.



ويملك اللاعب الأسبق لخيتافي الإسباني سوابق كثيرة في عدم الالتزام؛ حيث تسبب في حصول معركة جماعية بين لاعبي تونس والمغرب، خلال المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



كما تصادم مع زميله التونسي سيف الدين الخاوي، خلال إحدى مباريات نادي كان في الدوري الفرنسي.



يذكر أن قرعة أمم أفريقيا وضعت "أسود الأطلس" ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وناميبيا.



ويبحث منتخب المغرب على الفوز للمرة الثانية في تاريخه بالمسابقة الأبرز في القارة الأفريقية.