تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي المانجو والفراولة

المقادير

8 x عدد فراولة (فريش)

3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x كوب حليب كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

2 x معلقة كبيرة بودرة آيس كريم

2 x عدد مانجة (مقشرة)

1 x معلقة صغيرة عسل نحل الطريقة:

هنضيف الحليب والفراولة والمانجا وعصير الليمون والآيس كريم والسكر في الخلاط الكهربائي مدة دقيقة واحدة

هنصب الخليط في أكواب التقديم ثم نزينه بقطع الفراولة ونرش عليه العسل للتقديم قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضيربسكويت الكوكيز بالكاكاو والمكسرات طريقة إعداد وتحضيرالكنافة بالمانجو والكريمة

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