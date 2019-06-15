المقادير:

2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x عدد مانجة (قطع)

2 x عدد جوافة

1 x معلقة كبيرة سكر الطريقة:

ضعى المانجة البيوريه فى كاسات التقديم و إضربى فى الخلاط الجوافة المنزوعة البذر مع اللبن والسكر .

صبى الجاوفة على المانجة فى الكاسات وقدميها . قد يهمك أيضًا : طريقة إعداد وتحضير حلاوة طحينية في المنزل طريقة إعداد وتحضيرتارت الفراولة بالكاسترد الشهي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الجوافة بالمانجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.