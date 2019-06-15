صِفةٌ تجعل الرجل يهاب المرأة ولا يحاول تخطي حدوده معها

يتوخّى الرجل الحذر من نساء يمتلكن سفات معينة، ويفكّر بحذر شديد عند التحدث معهن، ويراقب أفعاله جيداً بل ويدرسها مسبقاً قبل أن يتعامل معهن. فمن هنّ هؤلاء النساء ولماذا يهابهنّ الرّجل؟

هذه المرأة هي عاطفية وحنونة مثل كل النساء، لكن حكيمة ورزينة، قوية الشخصية ومفعمة بالأنوثة. تفكر بعقل رجل حكيم، وتجذب الآخرين بأنوثتها ورقتها.

يهابها الرجل، لأنه لا يمكن خدعها أو الضحك عليها. فهي تملك القدرة على التمييز بين ما هو حقيقي ومزيف، ما يؤدي إلى احترام الجميع لها وتقديرها وإحترام. كما أنّه يخاف من المرأة التي تجذب إليها الأنظار لقوة شخصيتها وتمكنها، فهي دائماً قادرة على مواجهة المشاكل والتحدي.

هذه الهيبة لا تعني أنّ الرجل ضعيف الشخصية. لكن لطالما كان يُنظر إلى المرأة على أنّها إنسان ضعيف، بدون قوة، تبحث عن الرجل ليحميها، يعيلها ويحلّ لها مشاكلها.

فيتخوّف معظم الرجال من النساء صاحبات النفوذ والشخصية القوية، ظنا منهم أنهن يشكلن خطراً كبيراً على رجولتهم. حتى أن بعض الرجال يبتعدون عن الإرتباط بالمرأة العاملة في الإختصاصات التي تتطلب شخصية قوية، مثل المحاماة، الصحافة، ومجال إدراة الأعمال.

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لذلك إعلمي أنّ الرجل القوي يراكِ مختلفة تماماً، ويعجب بك بشدة عندما يرى قوتك ولكن بحذر شديد. فهو لا يعي جيداً كيف يوقع بإمرأة مثلك، ومن الصعب أن تذوب شخصيتك في شخصيته.

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