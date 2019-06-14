الصحة العالمية: انتشار "إيبولا" لا يتطلب إعلان الطوارئ

اتخذت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، قراراً بعدم إعلان وباء الإيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية دولية، نظراً لعدم توفر المعايير.

وقال الخبير في المنظمة الدكتور مايك رايان، في مؤتمر صحفي بمقرها في جنيف، إن السلطات في أوغندا؛ حيث توفي فردان من عائلة واحدة بالمرض هذا الأسبوع، أعدت قائمة تضم 98 شخصاً خالطوا على الأرجح مصابين بالفيروس، وكان الرقم بالقائمة، الخميس، 27 شخصاً.

وحثت اللجنة، في بيان، الدول المجاورة "المعرضة للخطر" إلى تحسين درجة استعدادها للرصد والتحكم في أي حالات تأتي من الخارج "كما فعلت أوغندا".