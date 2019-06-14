رويترزالسبت 2019/6/15 01:05 صباحا بتوقيت أبوظبي
شعار منظمة الصحة العالمية
اتخذت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، قراراً بعدم إعلان وباء الإيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية دولية، نظراً لعدم توفر المعايير.
وقال الخبير في المنظمة الدكتور مايك رايان، في مؤتمر صحفي بمقرها في جنيف، إن السلطات في أوغندا؛ حيث توفي فردان من عائلة واحدة بالمرض هذا الأسبوع، أعدت قائمة تضم 98 شخصاً خالطوا على الأرجح مصابين بالفيروس، وكان الرقم بالقائمة، الخميس، 27 شخصاً.
وحثت اللجنة، في بيان، الدول المجاورة "المعرضة للخطر" إلى تحسين درجة استعدادها للرصد والتحكم في أي حالات تأتي من الخارج "كما فعلت أوغندا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: انتشار "إيبولا" لا يتطلب إعلان الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.