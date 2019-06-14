تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير أفوكادو بالكاجو

المقادير

10 x عدد كاجو

2 x معلقة كبيرة عسل نحل

2 x معلقة كبيرة لبن بودرة

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

1 x عدد أفوكادو

1 x رشة فانيليا الخطوات

نقشر الافاكادو وتقطع.

ثم نضع الافوكادو فى الخلاط مع باقى المكونات ونخلطهم جيدا لمدة دقيقتين حتى يتجانسوا.

يصب فى أكواب التقديم ويقدم بارد بالهنا والشفا. قد يهمك أيضًا : طريقة إعداد وتحضير حلاوة طحينية في المنزل طريقة إعداد وتحضيرتارت الفراولة بالكاسترد الشهي

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