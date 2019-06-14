تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلاطة المانجو مع الأفوكادو

المقادير
1 x عدد أفوكادو (مكعبات)
1 x عدد مانجة (مقشرة ومقطعة مكعبات)
1 x معلقة كبيرة عصير ليمون (حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة سكر بودرة
الطريقة:
فى وعاء صغير نضع عصير الليمون والسكر ونخلط جيدا.
ثم نضع المانجو والأفوكادو فى وعاء عميق ويوزع فوقها خليط الليمون والسكر ونقلب جيدا .
تقدم باردة بالهنا والشفا.
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