تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلاطة المانجو مع الأفوكادو

المقادير

1 x عدد أفوكادو (مكعبات) 1 x عدد مانجة (مقشرة ومقطعة مكعبات) 1 x معلقة كبيرة عصير ليمون (حسب الرغبة) 1 x معلقة صغيرة سكر بودرة الطريقة: Advertisements فى وعاء صغير نضع عصير الليمون والسكر ونخلط جيدا.

ثم نضع المانجو والأفوكادو فى وعاء عميق ويوزع فوقها خليط الليمون والسكر ونقلب جيدا .

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