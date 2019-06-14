تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير المانجو بالزبادي

المقادير

3 x معلقة كبيرة لبن بودرة

3 x معلقة كبيرة زبادي

3 x عدد مانجة

1 x معلقة كبيرة سكر (او حسب الرغبة)

1 x كوب ماء الطريقة:

تقطع المانجو وتخلط مع المقادير كلها في الخلاط وتترك نصف ساعة في الثلاجة ثم تقدم بألف هنا قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضيربسكويت الكوكيز بالكاكاو والمكسرات طريقة إعداد وتحضيرالكنافة بالمانجو والكريمة

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