شاب يُقدّم "خاتم الخطوبة" لحبيبته على "سندوتش برجر"

لندن - لايف ستايل
بخلاف الرومانسيين الذين يختارون أجواءً رائعة على ضوء الشموع فى المطاعم الفاخرة لتقديم عروض الزواج أو التعبير عن حبهم، قام شاب بمفاجأة حبيبته حيث قدّم خاتم الخطوبة فى ساندويتش برجر.
وسردت تلك القِصة فتاة عبر إحدى المجموعات على فيسبوك بأسبانيا، بينما لم تذكر اسم الرجل الذى يظل مجهول الهوية حتى الآن، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.
وشن مستخدمو فيس بوك، هجومًا كبيرًا على الرجل، حيث تلقى المنشور أكثر من 10 آلاف تعليق، بينما وجد عدد قليل أنها طريقة رائعة ، إلا أن الكثير منهم كانوا غير راضين.
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