فيديوجراف.. 10 حقائق عن كوبا أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق في 14 يونيو/حزيران الجاري منافسات بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل بمشاركة 12 منتخباً. وانطلقت كوبا أمريكا عام 1916 كأول بطولة قارية دولية على مستوى العالم. ويمتلك منتخب أوروجواي لقب الأكثر تتويجاً بالبطولة بواقع 15 لقباً. وكان الإنجليزي جاك جرين ويل، مدرب بيرو السابق، أول أوروبي يتوج بالبطولة عام 1939. "العين الرياضية" تلقي الضوء على 10 حقائق عن البطولة عبر الفيديوجراف التالي.



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