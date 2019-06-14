القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت بطولة كوبا أمريكا على مدار تاريخها الطويل العديد من الأرقام القياسية بما حققته منتخبات البطولة من إنجازات وأرقام.
ويتصدر منتخب أوروجواي قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 15 لقباً وكذا هو الأكثر مشاركة بواقع 43 مشاركة قارية.
المكسيك كانت أول ضيوف البطولة من خارج أمريكا الجنوبية في نسخة 1993 بصحبة الولايات المتحدة، قبل أن تصبح الآن أكثر ضيف مشاركة في تاريخ البطولة بعشر مرات.
وتمتلك البرازيل الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة بـ39 هدفاً في بطولة 1949.
"العين الرياضية" تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على مجموعة من أهم الأرقام القياسية في تاريخ البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. 10 أرقام قياسية في كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.