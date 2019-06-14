فيديوجراف.. 10 أرقام قياسية في كوبا أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت بطولة كوبا أمريكا على مدار تاريخها الطويل العديد من الأرقام القياسية بما حققته منتخبات البطولة من إنجازات وأرقام.

ويتصدر منتخب أوروجواي قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 15 لقباً وكذا هو الأكثر مشاركة بواقع 43 مشاركة قارية.

المكسيك كانت أول ضيوف البطولة من خارج أمريكا الجنوبية في نسخة 1993 بصحبة الولايات المتحدة، قبل أن تصبح الآن أكثر ضيف مشاركة في تاريخ البطولة بعشر مرات.

وتمتلك البرازيل الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة بـ39 هدفاً في بطولة 1949.

"العين الرياضية" تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على مجموعة من أهم الأرقام القياسية في تاريخ البطولة.

