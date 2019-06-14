الترجي ينوي بيع 3 من نجومه في الصيف

علمت "العين الرياضية" أن إدارة نادي الترجي التونسي تنوي بيع 3 من أبرز نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن الأسماء المرشحة للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية، الكاميروني فرانك كوم والجزائري يوسف بلايلي، فضلا عن أنيس البدري، نجم منتخب تونس.

Advertisements

ويسعى نادي العاصمة التونسية من خلال هذه الخطوة لتفادي مغادرة هذا الثلاثي للفريق بالمجان خلال السنة القادمة، باعتبار أن عقودهم مع الفريق تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2020.

ويخطط الترجي للتعاقد مع عدة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على أمل بناء فريق جديد قادر على مواصلة السيطرة على المسابقتين المحلية والقارية.

يذكر أن الترجي فقد مؤخرا خدمات لاعبين، وهما سعد بقير وعلي الجمل، المنتقلين تباعا لأبها السعودي والملعب التونسي.



ويخوض الترجي يوم السبت المقبل، آخر مباراة له في الموسم الحالي، وستجمعه بالنادي البنزرتي لحساب الدوري التونسي.