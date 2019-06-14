- 1/2
- 2/2
محمد عمادالجمعة 2019/6/14 03:42 مساء بتوقيت أبوظبي
الترجي التونسي
علمت "العين الرياضية" أن إدارة نادي الترجي التونسي تنوي بيع 3 من أبرز نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ومن الأسماء المرشحة للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية، الكاميروني فرانك كوم والجزائري يوسف بلايلي، فضلا عن أنيس البدري، نجم منتخب تونس.
ويسعى نادي العاصمة التونسية من خلال هذه الخطوة لتفادي مغادرة هذا الثلاثي للفريق بالمجان خلال السنة القادمة، باعتبار أن عقودهم مع الفريق تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2020.
ويخطط الترجي للتعاقد مع عدة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على أمل بناء فريق جديد قادر على مواصلة السيطرة على المسابقتين المحلية والقارية.
يذكر أن الترجي فقد مؤخرا خدمات لاعبين، وهما سعد بقير وعلي الجمل، المنتقلين تباعا لأبها السعودي والملعب التونسي.
ويخوض الترجي يوم السبت المقبل، آخر مباراة له في الموسم الحالي، وستجمعه بالنادي البنزرتي لحساب الدوري التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي ينوي بيع 3 من نجومه في الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.