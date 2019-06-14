حكاية "ميسي اليابان" الذي حول الفيفا وجهته من برشلونة إلى ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ضم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو قادما من نادي طوكيو. كوبو لقب بـ"ميسي اليابان" بالنظر إلى إمكانياته التي بها ملامح من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. اللاعب سبق له الالتحاق بأكاديمية "لاماسيا" التابعة لنادي برشلونة في أغسطس/آب 2011. تعرف على حكاية اللاعب من خلال الفيديوجراف التالي.

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