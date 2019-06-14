الدكتورة دينا إبراهيم تكشف تفاصيل زراعة الأسنان الفورية في مصر

القاهرة - لايف استايل
أكدت الدكتورة دينا إبراهيم، استشارى جراحات الوجه والفكين وزراعات الاسنان، أن عمليات زراعة الأسنان فى مصر لها أهمية خاصة نظرا لمشاكل الأسنان المختلفة التي تسبب مزيدا من الألام، ونتيجة التطور التقني في عالم طب تجميل الأسنان ظهرت عمليات زراعة الأسنان الفورية لتحل مشاكل الأسنان المعطوبة والمكسورة خلال مجموعة من الجلسات البسيطة التي تنتهي بكل سهولة وسرعة بأسنان قوية تستمر أطول فترة ممكنة.
وقالت الدكتورة دينا إبراهيم ان زراعة الأسنان الفورية أو ما يطلق عليها زراعة الأسنان المباشرة هي التطور التقني والفكري لعمليات زراعة الأسنان التقليدية حيث تعتمد الفكرة في هذه العملية على زراعة مبكرة للأسنان الجديدة أو الصناعية في نفس الجلسة التي تُخلع فيها الأسنان المعطوبة، ويتبع ذلك تخطيطاً طبياً دقيقاً وفحصاً وتجهيزاً كاملاً لضمان نجاح العملية ولإعطاء السن الجديد فرصةً للتعافي والاستقرار في الفم.
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وأضافت الدكتورة دينا إبراهيم أن عملية زراعة الأسنان من العمليات التجميلية الأكثر شهرة وإقبالا لأهميتها القصوى فهي تعوض جذورالأسنان المفقودة عن طريق دعامات من التيتانيوم حيث تمد الأسنان الصناعية سواء الدائمة أو المؤقتة بأساس قوي يجعلها تلائم الشكل الطبيعي للأسنان بشكل أكبر.
وأوضحت دينا إبراهيم أنه يمكن لأي شخص اللجوء لعملية زراعة الأسنان من أجل تعويض الأسنان التالفة أو المكسورة ولكن بشرط أن يكون المريض معافى من بعض الأمراض التي تؤثر على حالة العظام مثل الحالات المتقدمة من السكّري و هشاشة العظام
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