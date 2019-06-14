في يومهم العالمي.. نصائح مهمة للمتبرعين بالدم

يحتفل ‫العالم سنويا بيوم المتبرعين بالدم في 14 يونيو/حزيران منذ عام 2004، لتوجيه الشكر للمتبرعين بالدم طوعًا ودون مقابل على هديتهم التي تَمنح الحياة للآخرين، ولرفع الوعي على نطاق أكبر بأن التبرع بالدم من صور الإيثار التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وتوضح الدكتورة نهاد توفيق، أستاذ أمراض الدم في مصر، لـ«العين الإخبارية»، أهم النصائح والإرشادات التي يجب أن يلتزم بها المتبرع بالدم، وكذلك الحالات التي يُمنع فيها التبرع، ونستعرضها فيما يلي..

نصائح وإرشادات للمتبرعين بالدم

1- قياس ضغط الدم ويفضل أن يكون أقل من 90\160.

2- يفضل أن يكون المُتبرع بالغاً، أي يبلغ من العمر 18 سنة.

3- عمل الفحوص للتأكد من فصيلة الدم.

4- التأكد من صحة الدم، وخلّوه من الأمراض المختلفة.

5- شرب كمياتٍ كافيةٍ من السوائل بعد التبرع بالدم لتعويض نقص السوائل التي فقدها الجسم.

6- الحرص على عدم التدخين بعد التبرع لمدّة 3 ساعات على الأقلّ.

7- رفع اليدين إلى أعلى في حال النزيف.

8- عدم إزالة اللاصق عن مكان الإبرة لمدة ساعتين على الأقل.

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9- في حال الشعور بالغثيان أو الصداع يُفضل الاستلقاء على السرير، حتى يستطيع الجسم إعادة توازنه.

10- يُفضل وضع الرأس بين الفخذين لمدة 5 دقائق على الأقل لاستعادة النشاط.

11- الابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمدّة لا تقل عن يوم.

موانع التبرع بالدم

1- الإصابة بمرض الأنيميا.

2- أمراض القلب.

3- أمراض الغدّة الدرقية.

4- ارتفاع الضغط المُزمن.

5- السكري.

6- الحمل.

7- إجراء عملية جراحية تمت من فترةٍ قصيرةٍ.

8- الإصابة بأمراض الكبد والكلى.

9- الإصابة بالإيدز أو أي مرض ينتقل عن طريق الدم.