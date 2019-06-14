العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والإمارات مجالات متنوعة للتعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التعاون الاقتصادي بين الإمارات وألمانيا يتنوع في عدة مجالات، في ظل توافر فرص استثمارية متميزة بين الجانبين.

وهذا التنوع يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما بالقطاعات المتعلقة باقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، حيث تحرص الشركات الألمانية على افتتاح مقار إقليمية لها بالإمارات، التي تعد مكان انطلاق لأسواق المنطقة.

وتستحوذ الإمارات على 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية لتكون الشريك العربي التجاري الأول لألمانيا.

فيما تعد ألمانيا سابع أكبر شريك تجاري عالمياً للإمارات وأكبر شريك تجاري أوروبي.

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وفي المجال السياحي، استقطبت الإمارات العام الماضي نحو 800 ألف سائح ألماني بنمو يتجاوز 11% مقارنة بعام 2017، فيما ارتفع عدد السياح الألمان بأبوظبي العام الماضي بنحو 8.2% إلى 142 ألف سائح، كما ارتفع عدد الزوار من ألمانيا إلى دبي بنسبة 12% إلى 567 ألف زائر.

وتحظى ألمانيا بمشاركة متميزة في إكسبو 2020 دبي، حيث توجد 231 شركة ألمانية مسجلة على منصة السوق الإلكترونية العالمية لإكسبو 2020.

وتستثمر ألمانيا 50 مليون يورو في جناحها الواقع في منطقة الاستدامة وسيمتد على مساحة 4.5 آلاف متر مربع.

