إلغاء إعفاءات التلقيح ضد الحصبة في نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوّت المشرعون في نيويورك، الخميس، على حظر الإعفاءات التي تسمح لأولياء الأمور بالالتفاف على التلقيح الذي تفرضه المدارس، في مواجهة تفشي مرض الحصبة وتنامي حركة مناهضة للقاحات.

وأيدت الغالبية في مجلسي الهيئة التشريعية في الولاية، بعد نقاش حاد، تمرير الإجراء.

وبعد توقيع الحاكم أندرو كومو مشروع القانون، ستنضم نيويورك إلى ولايات الأخرى منها كاليفورنيا التي حظرت الإعفاءات لمعتقدات دينية.

وفي عام 2000، كانت السلطات أعلنت القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة، لكن تم الإبلاغ عن 1022 حالة في البلاد هذا العام، وهي أسوأ حصيلة منذ 1992.

ودعا خبراء الصحة العامة منذ أسابيع المشرّعين في الولايات إلى حظر الإعفاءات الدينية للقاحات، وهم قلقون من العدد المتزايد للأهل المناهضين للتلقيح الذين يتَّهمون باستخدام الإعفاءات الدينية كذريعة لعدم تحصين أطفالهم.