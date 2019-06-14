السبكي يُوضِّح المعايير الطبية لإنجاح عمليات السّمنة

أوضح الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، وصاحب مبادرة مصر دون سمنة، أن الأدوات المستخدمة في جراحات السمنة من أهم معايير نجاحها، وجميعها مصنعة من أجل الاستخدام مرة واحدة لحالة واحدة فقط، ومحظور تماما إعادة استعمالها لأكثر من حالة وفقا إلى التوصيات الطبية العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي إن هناك مخاطر كثيرة من تكرار استخدام الأدوات في جراحات السمنة، وبخاصة أن هناك ظاهرة غريبة وخطيرة انتشرت في مصر من عدوى الاستخدام المتكرر للأدوات في جراحات السمنة من العديد من الأطباء المتخصصين في جراحة السمنة، لافتا إلى أنه لا بديل من استخدام الأدوات الأصلية ذات الاستخدام الواحد غير المتكرر حتى يتفادى الطبيب حدوث أي مضاعفات، وإن تكرار استخدامها يحدث في مصر بغرض تقليل التكلفة على المريض.

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وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن هناك العديد من المخاطر التي من الممكن أن تحدث جراء تكرار استخدام هذه الأدوات، والتي تتمثل في حدوث التسريب بعد الجراحة، أو حدوث النزيف أثناء إجراء الجراحة وبعدها، لافتا إلى أن نقل العدوى تعدّ من أهم المخاطر التي يمكن أن تحدث، لأن هذه الأدوات غير قابلة للتعقيم، حيث تتكون من جزء معدني وجزء آخر من البلاستيك وهذا يمنعها من دخول جهاز التعقيم "الأوتوكلاف" لأن حرارة هذا الجهاز شبيهه بالفرن، وبالتالي لا يصلح إدخال البلاستيك به حتى لا ينصهر، فيتم تعقيمها بالسوائل أو البلازما وهذا النوع من التعقيم غير كافٍ لإزالة الفيروسات، فيتم نقل الفيروسات الكبدية، والإيدز والعديد من الفيروسات الخطيرة.قد يهمك ايضاً:

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