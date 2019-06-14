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أسماء بنات بحرف الراء

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 04:11 مساءً - إذا كان اسمك يبدأ بحرف الراء، فقد تحبين أن تختاري لطفلتك القادمة اسماً يبدأ بهذا الحرف، وقد يكون ذلك طلب زوجك أيضاً، ولذلك فقد إختارت لك " الخليج 365 وطفلك" هذه المجموعة من الأسماء للبنات تبدأ بحرف الراء:

  • رهوم: هي الفتاة النحيلة.

woman back flipping in the garden

  • رميلة: تصغير رملة.

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  • رملاء: نعجة صغيرة وقوائمها سوداء.

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  • رهوى: المكان المنخفض.

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  • رود: حسنة الشباب.

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  • روية: التأني والتعقل.

woman doing yoga meditation on brown parquet flooring

  • رهيمة: المطر الضعيف الذي يستمر لفترة طويلة.

grayscale photography of raindrops

  • روالة: الخبز والفطير المدهون بالسمن.

cookies, bread, and wheat on table

  • ريدة: ريح لينة الهبوب، وهو الطلب والحاجة والمذكر منها ريد ويمكن إختيار الاسمين لتوأم.

shallow focus photography of dandelion

  • رية: عين غزيرة الماء.

macro photography of human eye

  • رئيفة: ذات رأفة وحنان ورحمة وشفقة.

shallow focus photography of white and brown cat

  • ريانة: مرتوية من الماء وذات رائحة طيبة، وخضراء ناعمة، وذات وجه كثير اللحم.

landscape photography of river between green mountains

  • رئام: وهي الظباء الخالصة البياض.

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  • رئم: مفرد رئام.

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  • رءوم: عطوف وحنون.

tabby cat touching person's palm

  • روان: من تديم النظر بسكون الطرف.

  • رانية: مفرد روان.

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  • رعلة: من تتقدم قطيع الخيل أو البقر، وهو من أسماء النعامة.

herd of sheep on field at daytime

  • رفا: وأصله رفاء وهو ضم الشيء إلى بعضه مثل إصلاح الثوب.

six women's white dresses hanging on hangers

  • رصان: رزينة وعاقلة وراشدة.

person holding light bulb

  • رفيهة: هي المتنعمة بأطيب العيش.

people laughing and talking outside during daytime

  • رفال: ذات الشعر الطويل.

woman holding her white shirt flipping hair

  • ربابة: واحدة الرباب.

cloudy sky

  • رباب: هو السحاب الأبيض وهو اسم زوجة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

nimbus clouds and blue calm sky

  • رجوى: رجاء وأمل ومطلب.

selective focus photography of brown hamster

  • رداح: الفتاة ذات الجسم الضخم، وهي الشجرة الكبيرة والكتيبة الجرارة.

landscape photography of grass lawn with tree

  • رذاذ: المطر الخفيف الثقيل.

  • راح: وهي جمع الراحة للكف، وهو اسم زوجة الصحابي معاوية بن أبي شفيان، ويعني الخمرة والنشاط والارتياح.

person lying on chair and facing on body of water

  • رافلة: هي من تجر ذيل ثوبها تبختراً وخيلاء.

black textile

  • رابية: وهو المكان المرتفع عن الأرض، ويعين النامية والناشئة.

two brown deer beside trees and mountain

  • راحيل: وهو اسم والدة النبي يوسف عليه والسلام، ويعني شاخصة وسائرة ومرتحلة من مكان لآخر.

SUV park beside road

  • رأدة: هي المتمايلة يميناً وشمالاً مثل الغصن، وهو الغصن الطري الذي يتمايل بفعل النسيم.

selective focus photography of green leafed plant

  • رشوانة: الشجرة الممتدة الأغصان.

macro shot of brown tree

  • رشوف: هي المرأة التي تشرب الماء رشفاٌ بشفتيها وهو من علامات جمال المرأة.

an and woman washing in water fountain with free-flowing water

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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