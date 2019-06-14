أسماء بنات بحرف الراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 04:11 مساءً - إذا كان اسمك يبدأ بحرف الراء، فقد تحبين أن تختاري لطفلتك القادمة اسماً يبدأ بهذا الحرف، وقد يكون ذلك طلب زوجك أيضاً، ولذلك فقد إختارت لك " الخليج 365 وطفلك" هذه المجموعة من الأسماء للبنات تبدأ بحرف الراء: رهوم: هي الفتاة النحيلة. رميلة: تصغير رملة. رملاء: نعجة صغيرة وقوائمها سوداء. رهوى: المكان المنخفض. رود: حسنة الشباب. روية: التأني والتعقل. رهيمة: المطر الضعيف الذي يستمر لفترة طويلة. روالة: الخبز والفطير المدهون بالسمن. ريدة: ريح لينة الهبوب، وهو الطلب والحاجة والمذكر منها ريد ويمكن إختيار الاسمين لتوأم. رية: عين غزيرة الماء. رئيفة: ذات رأفة وحنان ورحمة وشفقة. ريانة: مرتوية من الماء وذات رائحة طيبة، وخضراء ناعمة، وذات وجه كثير اللحم. رئام: وهي الظباء الخالصة البياض. رئم: مفرد رئام. رءوم: عطوف وحنون. روان: من تديم النظر بسكون الطرف. رانية: مفرد روان. Advertisements رعلة: من تتقدم قطيع الخيل أو البقر، وهو من أسماء النعامة. رفا: وأصله رفاء وهو ضم الشيء إلى بعضه مثل إصلاح الثوب. رصان: رزينة وعاقلة وراشدة. رفيهة: هي المتنعمة بأطيب العيش. رفال: ذات الشعر الطويل. ربابة: واحدة الرباب. رباب: هو السحاب الأبيض وهو اسم زوجة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. رجوى: رجاء وأمل ومطلب. رداح: الفتاة ذات الجسم الضخم، وهي الشجرة الكبيرة والكتيبة الجرارة. رذاذ: المطر الخفيف الثقيل. راح: وهي جمع الراحة للكف، وهو اسم زوجة الصحابي معاوية بن أبي شفيان، ويعني الخمرة والنشاط والارتياح. رافلة: هي من تجر ذيل ثوبها تبختراً وخيلاء. رابية: وهو المكان المرتفع عن الأرض، ويعين النامية والناشئة. راحيل: وهو اسم والدة النبي يوسف عليه والسلام، ويعني شاخصة وسائرة ومرتحلة من مكان لآخر. رأدة: هي المتمايلة يميناً وشمالاً مثل الغصن، وهو الغصن الطري الذي يتمايل بفعل النسيم. رشوانة: الشجرة الممتدة الأغصان. رشوف: هي المرأة التي تشرب الماء رشفاٌ بشفتيها وهو من علامات جمال المرأة.

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