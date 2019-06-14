كيف أحدد مرض طفلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 04:11 مساءً - في بعض الأحيان قد تظهر أعراض متكررة على طفلك، ويمكنك تشخيصها بنفسك والتأكد من ذلك بعد زيارة الطبيب، ولذلك فقد جمعت لك " الخليج 365 وطفلك" هذه الأعراض من خلال الدكتور عبد الله الروبي استشاري المخ والأعصاب، لأن هذه الأعراض باختصار خاصة بالحركة والنشاط لدى الطفل فتابعيها: طفلك يعاني من تشنجات مع حرارة، ولا تحدث له الحرارة لوحدها فطفلك يعاني من تشنجات حرارية. طفلك يعاني من قلة التركيز وقلة الانتباه فهو يعاني من صعوبات في التعلم. هو يعاني من رغبته بخبط رأسه في الحائط أو السرير خصوصا قبل النوم، ويتكرر ذلك يوميا، فهذا يعني أن طفلك يعاني من متلازمة HEAD BANGING يعاني من الصداع والدوخة وزغللة العينين فهو يعاني من الصداع النصفي " الشقيقة". Advertisements يعاني من تغير لون بشرته إلى الأزرق وينقطع تنفسه وقد يغيب عن الوعي فيعني أنه يعاني من نوبات احتباس النفس. والآن عزيزتي الأم لا ترجعي الأعراض السابقة لأن طفلك يعاني من الصرع مثلاً، فكلها حالات يمكن علاجها بسهولة ولا تقلقي

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