تعرف على الفوائد الصحية للساونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسبب الحرارة الجافة للساونا فى ارتفاع درجة حرارة جلدنا، وتسارع نبضاتنا وتمدد الأوعية الدموية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عادة ما تستخدم حمامات البخار لتعزيز الاسترخاء، وتمدد الأوعية الدموية لدينا، وتعزيز الدورة الدموية لدينا أيضا.

وأوضح الباحثون أن هذا يساعد على تقليل توتر المفاصل، مع تخفيف العضلات الملتهبة.

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وتشير الدراسات إلى أن الساونا يمكن أن تخفف من الألم والتصلب والتعب الناجم عن التهاب المفاصل فى أربعة أسابيع فقط.

ومع ذلك يمكنهم أيضًا ترك الأشخاص يعانون من الجفاف، حيث يفقد الشخص العادى نحو نصف لتر من العرق بعد جلسة قصيرة فقط.

وأكد الباحثون أنه لا يوجد أى دليل يشير إلى أن التعرق أثناء جلسة الساونا يفرج عن السموم من الجسم.

ووجدت دراسة علمية حديثة أن قضاء 25 دقيقة فى الساونا يرفع معدل ضربات القلب للشخص وضغط الدم بقدر قضاء فترة فى آلة التجديف، ما يؤدى إلى تأثيرات إيجابية طويلة الأجل مشابهة للتدريبات.

ومع ذلك أضاف الباحثون أن حمامات البخار لن تساعد الناس على إنقاص الوزن لأنه لا يوجد نشاط عضلى معنى.