العلاقات التجارية بين الإمارات وألمانيا.. نمو مطرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وألمانيا في السنوات العشر الأخيرة نموا بنسبة 57.8%، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 30.84 مليار درهم في 2010 إلى 48.7 مليار درهم في 2018، منها 10.4 مليار دولار تجارة مباشرة، وأكثر من 2.8 مليار دولار حجم التجارة بين المناطق الحرة في البلدين، حسب تقرير صادر عن قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.



كما بلغت واردات الإمارات من ألمانيا خلال عام 2018 نحو 10.9 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات غير النفطية من الإمارات للأسواق الألمانية نحو 878 مليون دولار، بينما حقق نشاط إعادة التصدير بين البلدين نحو 1.4 مليار دولار.

وتتطلع كل من الإمارات وألمانيا لتطوير آفاق التعاون التجاري بين البلدين إلى مستويات جديدة، فيما تعمل دولة الإمارات على تقليص حجم الفجوة في الميزان التجاري من خلال فتح منافذ جديدة للصادرات الإماراتية في الأسواق الألمانية خلال الفترة المقبلة.

وكشف التقرير عن أن الاستثمارات الألمانية في أسواق دولة الإمارات تجاوزت قيمتها ملياري دولار، حيث تعمل في السوق الإماراتي 16390 علامة تجارية ألمانية، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية الألمانية المسجلة في الإمارات نحو 517 وكالة، فيما وصل عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق الإماراتي نحو 91 شركة.