طفلة تنجح تبلغ من العمر 15 شهرًا في التزلج على الجليد

نجحت طفلة تبلغ من العمر 15 شهرا في التزلج على الجليد، وعرض مهاراتها المذهلة، الأمر الذي أثار رواد موقع انستغرام بعد مشاركته أمها الفيديو، حيث أثنوا على مهاراتها الرائعة.

يعشق كل من الأسترالية كاثرين بينى وصديقها جيك شاناهان المشاركة في النشاطات والرياضات الشتوية لأكثر من 15 عامًا، وبالتالي ، فليس من المستغرب أن ينقلوا حبهم لهذه الرياضة لابنتهم الصغيرة آيفي، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.

وصورت الطفلة الصغيرة حيث يظهر توازنها الرائع عند تجربتها التزلج على الجليد على المنحدرات في إحدى منتجعات التزلج في نيو ساوث ويلز.

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التقطت الأبوان "فيديو" للفتاة الصغيرة وهى تنزلق إلى أسفل تل مغطى بالثلوج، وعلى الرغم من الأرض غير ممهدة إلا أن الفتاة ثبتت قدميها ببراعة فائقة.

شاركت الأم الفيديو عبر حسابها على انستغرام، مشيرة أن ابنتها كانت خائفة في البداية ولكن بعد ذلك أحبت التزلج، وانهالت التعليقات على المنشور، حيث أشاد المتابعون بمهاراتها الفائقة.

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