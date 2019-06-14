لم شمل جندي أميركي وفتاة فرنسية وقعا في الحب منذ 75 سنة

وقع جندي أميركي في حب فتاة فرنسية تبلغ من العمر 18 عاما، وبعد مرور 75 عاما، لم يترك حبه يضيع هباء حيث بحث عنها عند بلوغه 97 عاما، ليجدها في دار مسنين.

كان روبينز يبلغ من العمر 24 عاما، يعمل في الجيش الأمريكي، عندما بدأت شرارة الحب لفتاة فرنسية تدعى "جنين جناى"، في بلدة برى في شمال شرق فرنسا وذلك في عام 1944، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.

بدأت قصة الحب عندما كان "روبنزو" يبحث عن شخص يغسل ملابسه، ووافقت والدتها على المساعدة، وسرعان ما وقعا في الحب، لكن بعد شهرين، غادر "روبنز" القرية حيث توجه للقتال ضد قوات المحور، قائلاً "أخبرتها أننى سأعود.. لكن لم أتخيل أن ذلك سيحدث"، وعلقت جنين عن تلك الحظة: "عندما غادر في الشاحنة بكيت، بالطبع، كنت حزينًة للغاية".

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لم ينس روبنز حبيبته الفرنسية، حيث احتفظ بصور بالأبيض والأسود، حيث أظهرها للصحفيين الفرنسيين، خلال الاتصال به لإجراء تقرير عن المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخبرهم عن رغبته في العودة مرة أخرى إلى القرية للعثور على أسرتها.

تعقب بعدها الصحفيون الفتاة الفرنسية بيرسون، ووجدوها في دار مسنين، على بعد 27 ميلا من المكان الذي التقيا فيه لأول مرة، ورتبوا للم الشمل، طوال تلك الفترة والتي امتدت 75 عاما، تزوج كلاهما وأصبح لديهما أحفاد، لكن كل منهما توفى شريك حياته.

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