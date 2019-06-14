طريقة "رخيصة" لمكافحة الصلع عند الرجال باستخدام "القهوة"

ابتكر خبراء إحدى المؤسسات العلمية الألمانية، طريقة رخيصة لمكافحة الصلع عند الرجال. ووفقا لهم، قد تصبح الخلاص الحقيقي للرجال من الصلع.

وقد درس الخبراء إمكانية تقوية بصيلات الشعر وتخليص الرجال من مشكلة الصلع. الطريقة التي اكتشفها الخبراء فريدة ورخيصة في نفس الوقت. ويؤكد الخبراء أنها ناجعة وفعالة. وبعد دراستهم خصائص القهوة، اتضح لهم أنها قد تتوغل عميقا في جذور الشعر وتحييد التستوستيرون الذي يسبب فقدان الشعر وظهور الصلع.

ووضع الباحثون مصل القهوة والشعر البشري في أنبوبة اختبار ولاحظوا سرعة نمو الشعر. وأن القهوة تحطم الحاجز وتساعد على نمو الشعر كما تؤثر في العضلات المحيطة ببصيلات الشعر.

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ولتحسين نمو الشعر ووقف تساقطه، يمكن وضع الكافيين على بصيلات الشعر، حيث تبين أن هذه الطريقة أوقفت تساقط الشعر (عملية الصلع) بنسبة 20 %. وأن شرب القهوة لا يعطي نفس النتائج، لأنه من أجل ذلك يجب تناول أكثر من 50 كوبا من القهوة في اليوم.

كما يجب الأخذ بالاعتبار احتمال وجود حساسية من الكافيين، لذلك ينصح الأطباء عدم استخدام الكافيين الطبيعي، بل مثيله الصناعي. هذه الطريقة فعالة في حال بقاء بصيلات الشعر حية، لأنه إذا كانت البصيلات ميتة فلن ينفع الكافيين ولا أي مادة أخرى. لذلك يجب استخدام القهوة في فترة تساقط الشعر.

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