الجهاز الهضمي الأكثر تأثّرًا بمرض الكوليرا

يُعدّ الكوليرا مرضا بكتيريا يؤثر مباشرة على المعدة والأمعاء، كما يسبب عددا من المشاكل والأعراض الهضمية بما في ذلك الإسهال والقيء والتهاب المعدة والأمعاء أو إنفلونزا المعدة، وهذه الأعراض الأولية قد يكون لها تأثير على أجزاء أخرى من الجسم.

البكتيريا التي تسبب الكوليرا أو الضمة الكوليرية يتم انتقالها من خلال الطعام أو الماء المصاب، وبشكل عام يقتل حمض المعدة البكتيريا، وفي معظم الحالات يكون لدى الشخص أعراض قليلة أو معدومة، وإذا لم يتم قتلها فإن بكتيريا الكوليرا تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك التهاب المعدة والأمعاء والإسهال وكما هو الحال مع أي عدوى قد يعاني المريض من الحمى.

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وبسبب القيء والإسهال من المحتمل أن يصاب المرضى بالجفاف إذا لم يتم إعطاؤهم محلول الجفاف للحصول على ترطيب الجسم، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب السريع والأغشية المخاطية الجافة وفي الحالات الشديدة قد تصل للصدمة والموت.

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