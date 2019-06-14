شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل عصير الطماطم أفضل مشروب فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عصير الطماطم من أفضل المشروبات الصحية التى يمكنك تناولها خلال فصل الصيف، حيث يساعدك فى الحصول على كل فوائد الطماطم وفى نفس الوقت ترطيب جسمك بالمياه فى فصل الصيف الحار، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد شرب عصير الطماطم فى الصيف، وفقاً لموقع live strong.



عصير الطماطم

فوائد عصير الطماطمعصير الطماطم غنى بالعناصر الغذائية

واحدة من فوائد عصير الطماطم تنبع من محتوى الفيتامينات والمعادن الغنية بالمغذيات، ويحتوى كوب واحد من عصير الطماطم على: 41 سعرة حرارية، 0.7 جرام من الدهون، 8.6 جرام من الكربوهيدرات، 2 جرام من البروتين مع 1 جرام من الألياف.

كوب واحد من عصير الطماطم يوفر 74 % من القيمة اليومية لفيتامين C و 22 % لفيتامين A ، علاوة على الفيتامينات الرئيسية الأخرى حمض الفوليك والفيتامينات E و K و B بما في ذلك الثيامين والياسين وحمض البانتوثنيك والريبوفلافين و B-6.

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يحمى صحة قلبك

تشمل العناصر الغذائية المهمة في عصير الطماطم التي تدعم صحة القلب البوتاسيوم والفيتامينات C و E، والبوتاسيوم ضروري للحفاظ على ضغط الدم عن طريق تقليل الصوديوم الزائد في الجسم، ويساعد الليكوبين في تقوية الشرايين ويقلل مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



الطماطم

الوقاية من السرطان

بسبب محتوى الليكوبين في عصير الطماطم، فإن شرب كوب يوميًا يمكن أن يساعد في منع العديد من أشكال السرطان، وتشير التقارير إلى أن الليكوبين له تأثير مضاد للالتهابات ومضاد للسرطان ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والرئة.

انقاص الوزن

عصير الطماطم يساعد فى مكافحة الالتهابات المزمنة، والتي قد تكون عاملاً أساسياً في إدارة الوزن، حيث يتداخل الالتهاب مع استجابة الجسم لهرمون اللبتين، مما يشير إلى توقف الدماغ عن الأكل عندما تكون ممتلئًا، وعن طريق الحد من الالتهابات ، يمكن أن يساعد اللبتين في السيطرة على الشهية وفقدان الوزن.

غني بمضادات الأكسدة

تعد الطماطم واحدة من أكثر مصادر الليكوبين تركيزًا، وهي مضادات الأكسدة التي تنتمي إلى عائلة الكاروتينات، والتي تشمل البيتا كاروتين واللوتين قد يساعد الليكوبين في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنع إعتام عدسة العين ، وتوفير تأثير مضاد للالتهابات لإدارة الوزن وحماية ضد أنواع مختلفة من السرطانات.